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AFP: со склада на космодроме Куру украли около 40 тыс. медицинских масок

Жандармерия Куру начала расследование

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Неизвестные украли около 40 тыс. хирургических масок со склада космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse.

"В понедельник нам поступила жалоба. Жандармерия Куру начала расследование в связи с кражей примерно 40 тыс. хирургических масок", - сообщил прокурор Кайенны Самюэль Финьельц.

Агентство уточняет, что о краже масок впервые стало известно из письма президента французского Национального центра космических исследований Жан-Ива Ле Галя, которое он разослал в понедельник сотрудникам Гвианского космического центра. В нем говорилось о краже большого количества защитных масок, однако точная цифра не называлась. "Данные средства индивидуальной защиты были получены от регионального агентства здравоохранения Гвианы и должны были использоваться по мере возникновения необходимости сотрудниками различных медицинских учреждений", - говорилось в послании.

С 23 марта на территории Гвианы, как и других заморских территорий Франции, действует режим самоизоляции. При этом уже с 18 марта власти запретили прием туристов, а с 23 марта было практически полностью прекращено движение коммерческого воздушного транспорта. На фоне большого числа случаев несоблюдения мер самоизоляции власти ввели комендантский час с 20:00 до 06:00 по местному времени и усилили патрули жандармерии. Несмотря на это, в пригородах Кайенны и в Куру стражи порядка периодически подвергаются нападениям небольших групп молодых людей, сохраняется напряженная криминогенная обстановка.

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