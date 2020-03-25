Больница им. Боткина в Петербурге откроет лабораторию для тестов на новый коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина в Санкт-Петербурге, которая выступает основной базой для госпитализации пациентов с подозрением на новый коронавирус, откроет свою лабораторию для проведения тестов на вирус COVID-19. Об этом сообщил в среду журналистам главный врач учреждения Денис Гусев.

"Сейчас мы готовимся к открытию тестирования в нашей лаборатории, либо в конце этой недели либо в начале следующей", - сказал он.

По словам главврача, тест-системы больница получит от Роспотребнадзора. Биоматериал будет поступать в лабораторию из поликлиник и пунктов сбора, в само учреждение людям приходить не нужно. "Мы рассчитываем, что будем делать порядка 100 анализов в день, надеемся, что результаты будем давать через день", - добавил Гусев.

Как сообщала в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, тестирование на коронавирус с 25 марта также смогут проводить две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в Боткинской больнице находятся 324 пациента, в их числе люди с подозрением и с подтвержденным диагнозом нового коронавируса. За весь период работы в учреждении находились 25 человек с COVID-19. В среду выписали двоих, и сейчас в Боткинской больнице находятся 19 пациентов с коронавирусом:. 16 человек из Петербурга и трое - из Ленинградской области, детей среди них нет.