Власти Башкирии заявили, что среди заразившихся коронавирусной инфекцией есть ребенок

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Ребенок заразился коронавирусной инфекцией в Башкирии, он стал четвертым в регионе. Все случаи инфицирования связаны с поездкой в Европу, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"За истекшие сутки у нас количество заболевших увеличилось на один, итого четыре пациента - это трое взрослых и один ребенок. Состояние данных пациентов стабильное, удовлетворительное", - сообщил Забелин.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах под наблюдением остаются 64 человека, из которых шестеро являются детьми. Все подтвержденные факты заражения связаны с заграничными поездками. "Один из заболевших, к сожалению, первоначально скрыл факт посещения одной из стран Европы", - добавил министр.

Всего в Башкирии обследовано более 2,2 тыс. человек.