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Распространение коронавируса нового типа
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Рецептурные лекарства за пациентов смогут получать родственники или волонтеры

В Минздраве отметили, что это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Рецептурные лекарственные препараты для людей с хроническими заболеваниями в аптеках на время карантина вместо пациента смогут получать родственники, знакомые или волонтеры, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"Получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции", - говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством РФ выписка рецептурных лекарств людям с хроническими заболеваниями (на бумажном носителе или в форме электронного документа) может производиться сразу на курс лечения максимальным сроком до 180 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса сообщил, что мэрия приняла решение рекомендовать москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, ограничить контакты с людьми и соблюдать домашний режим. Позже подобный карантин Собянин предложил ввести и в городах-миллионниках РФ.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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