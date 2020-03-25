Кремль передал регионам поручение о введении карантина для людей старше 65 лет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что глава президентской администрации Антон Вайно передал руководству регионов предложение мэра Москвы Сергея Собянина, который является первым заместителем председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса, предложение ввести в городах-миллионниках карантин для людей старше 65 лет. Об этом он сообщил журналистам.

"Он [Вайно] находится как руководитель Администрации президента в постоянном контакте с полпредами, поэтому конечно эти поручения были ретранслированы", - сказал Песков.

Во вторник, 24 марта, на совещании у Путина Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках РФ. По мнению столичного градоначальника, систему карантина для пожилых людей необходимо создавать в "Санкт-Петербурге и всех городах-миллионниках". Он также обратился к Путину с просьбой дать поручение Вайно и полпредам "вместе навалиться на эту историю и жестко контролировать".