В Испании за сутки более 700 человек умерли из-за коронавируса

МАДРИД, 25 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 47610 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в среду в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 3434 человека, 5367 пациентов выздоровели. Во вторник днем ведомство информировало о 39673 заболевших и 2696 жертвах эпидемии. Больше всего заразившихся обнаружено в автономном сообществе Мадрид (14597). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами. Ранее в Минздраве выражали мнение, что такая тенденция продолжится еще как минимум до конца текущей недели.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности на 15 дней из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Ожидается, что в среду Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) проголосует по вопросу продления режима до 11 апреля включительно.