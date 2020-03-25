Оценку дальневосточного леса проведут с помощью беспилотников и нейросетей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Данные о состоянии лесного фонда Дальнего Востока соберут с помощью беспилотников и нейросетей, чтобы создать единую базу с данными по отрасли в цифровом виде, а также портал услуг для инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), который выступит создателем системы.

Ранее был опубликован подготовленный ФРДВ совместно с Минвостокразвития проект федерального закона о проведении на Дальнем Востоке эксперимента в лесной отрасли. Он предполагает создание федеральной информационной системы, которая будет интегрировать сведения всех ведомств и уровней о лесном хозяйстве. На ее базе будет сформирован интернет-сервис лесвосток.рф с данными по отрасли на Дальнем Востоке и услугами для инвесторов.

"Компания "Аэромакс" (входит в группу АФК "Система") по заказу ФРДВ разработает специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать и, как следствие, ускорить и удешевить в разы таксацию леса (оценку с точки зрения объема, запаса, прироста - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Предложенные "Аэромаксом" решения протестируют на нескольких лесных полигонах в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Общая площадь полигонов - около 3 тыс. кв. км.

Беспилотники будут использоваться для полевых исследований, нейросети - для анализа информации. Программное обеспечение будет интегрировано с другими модулями сервиса лесвосток.рф, которые уже разрабатываются по заказу фонда. В частности, инвесторы смогут выбирать лесной участок на интерактивной карте и получать право пользования им с помощью электронных аукционов. Кроме того, автоматизированная информационная система позволит контролировать цепочки сделок с древесиной и управлять ими, что повысит прозрачность отрасли.

В августе 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в макрорегионе может быть внедрена экспериментальная система управления лесами. Согласно подготовленному проекту федерального закона, эксперимент должен продлиться пять лет.