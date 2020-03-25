Украина введет на 30 дней режим ЧС

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Украина планирует ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин рассмотрит введение ЧС на всей территории страны. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные меры также планируем продлить на 30 дней", - сказал он на заседании правительства.

На данный момент режим ЧС введен в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. С 17 марта по 3 апреля на Украине в связи с распространением нового коронавируса был объявлен карантин. В стране закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение.

На утро среды на Украине официально зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.