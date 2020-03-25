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Совфед одобрил закон о переводе осужденных в колонии, расположенные ближе к дому

Соответствующие изменения коснутся и осужденных к принудительным работам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, позволяющий переводить осужденных в колонии в регионы, где проживают их ближайшие родственники.

Соответствующие изменения, которые коснутся в том числе и осужденных к принудительным работам, вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Его действующая редакция предусматривает, что осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в том субъекте РФ, в котором они проживали или где им был вынесен приговор. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности они могут быть переведены в другие регионы.

Согласно закону, по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний при наличии такой возможности он может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, где живут его родные. Если в этом регионе нет колонии нужного типа, то заключенный переводится в регион, который находится ближе к месту проживания родственников. При этом под близкими родственниками подразумеваются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Кроме того, в законе уточняется, что в случае отсутствия в субъекте РФ по месту жительства или по месту осуждения типа исправительного учреждения, предусмотренного приговором, заключенный направляется в ближайший регион, а не в любой иной, как сейчас.

Закон в случае подписания его президентом вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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