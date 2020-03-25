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На Кубани ожидаются заморозки

Специалисты рекомендуют принять меры по защите растений от заморозков

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Резкое похолодание, местами до минус трех градусов, прогнозируют в Краснодарском крае с 26 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с заморозками повышается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите растений от заморозков, обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Сейчас на территории Краснодарского края переменная облачность, без осадков. Воздух прогрелся до 12 градусов тепла.

Теги
РоссияКраснодарский край
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