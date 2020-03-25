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Совфед одобрил ужесточение наказания за онлайн-продажу поддельных лекарств

В частности, предлагается установить наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду пакет законов, ужесточающих уголовную и административную ответственность за продажу через интернет фальсифицированных лекарств.

Уголовная и административная ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД) была введена в 2014 году. Поправки усиливают ответственность за такие деяния, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.

В частности, в Уголовном кодексе (УК) РФ предлагается установить наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей. В качестве альтернативы предусматриваются принудительные работы на срок от четырех до пяти лет. Действующей базовой нормой установлено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Другой закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за интернет-продажу препаратов, лекарственных средств и БАД (если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, должностных лиц - от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей. Для двух последних категорий правонарушителей в качестве альтернативы предусматривается наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

При этом в законах определено, что уголовная и административная ответственность не будет распространяться на случаи, когда реализация или ввоз незарегистрированных препаратов осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и охране здоровья, если они не производятся в России или рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения.

Оба закона в случае подписания их президентом вступят в силу со дня официального опубликования.

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