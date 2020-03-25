Крашенинников анонсировал поправки в КоАП о нарушении карантина здоровыми людьми

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что правительство в четверг внесет в нижнюю палату законопроект об административной ответственности за нарушение условий карантина незараженными гражданами.

"Еще будут поправки в КоАП. Их нет, их в четверг правительство нам будет предлагать. В КоАП как раз будут поправки, связанные с нарушением карантина, которые... человек незаболевший нарушил соответствующие правила. Ну, как нам представляется, они еще не внесены, в четверг мы их будем рассматривать", - сказал Крашенинников в эфире Первого канала.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета Думы в среду заявил, что Госдума с высокой степенью вероятности на следующей неделе примет закон, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Согласно законопроекту, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.