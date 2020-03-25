Совфед одобрил закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Соавторами документа стали представители всех думских фракций.

"Предусматривается включение в число мероприятий, организуемых правительством Российской Федерации и посвященных памятным датам России, одновременного проведения на всей территории Российской Федерации ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Документом предлагается ежегодно проводить в этот день минуту молчания одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.

Документ также распространяет действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам, такая мера позволит сделать информацию о проведении таких мероприятий более публичной. "К основным формам увековечения памяти воинов России будут относиться, помимо публикаций в средствах массовой информации, публикации в интернете материалов, связанных с днями воинской славы России или памятными датами России, создание произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России", - уточняется в заключении профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что закон устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам.