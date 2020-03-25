Петербург простился с хореографом Николаем Боярчиковым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Петербуржцы в среду проводили в последний путь одного из ведущих хореографов старшего поколения, народного артиста России Николая Боярчикова. Отпевание покойного прошло в Пантелеймоновской церкви.

Боярчиков умер в минувшее воскресенье на 85-м году жизни.

"С уходом Николая Николаевича Боярчикова закрылась очень важная, талантливая сфера нашей хореографии - драматический хореографический спектакль. Он был последним, кто вел наш российский балет по этому пути", - сказал ТАСС заведующий кафедрой балетмейстерского образования Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Юрий Петухов, исполнитель главных мужских партий во многих балетах Боярчикова.

По словам Петухова, он всегда чувствовал себя в балетах Боярчикова "драматическим артистом, потому что это была совершенно другая специфика сценического существования", что в равной степени относится к его балетам "Макбет", "Разбойники", "Царь Борис", "Ромео и Джульетта". У Боярчикова не было проходных спектаклей, в каждом он решал какую-то художественную задачу, а в совокупности наследие мастера представляет собой "литературный хореографический театр", считает Юрий Петухов.

Похороны хореографа прошли на Большеохтинском кладбище.

Николай Боярчиков начинал профессиональную карьеру в Пермском театре оперы и балета, а с 1977 по 2007 год был главным балетмейстером, затем художественным руководителем Ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр), где осуществил свои главные постановки и создал редакции классических балетов. С 2001 по 2008 год профессор Боярчиков заведовал кафедрой режиссуры балета в Санкт-Петербургской консерватории. Последние годы он преподавал в Академии русского балета имени Вагановой.