Депутаты Петербурга поддержали законопроект о легализации прогулок по оборудованным крышам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о легализации прогулок по специально оборудованным крышам. За соответствующие поправки в городской закон "О туристской деятельности" большинство парламентариев проголосовали в первом чтении на пленарном заседании в среду.

"Проект закона направлен на легализацию проведения высотных экскурсий. [Документом] предполагается установить, что под культурно-познавательным туризмом в Санкт-Петербурге понимается туризм, основной целью которого является посещение туристами исторических, социально-культурных, природных объектов и иных объектов, специально оборудованных для проведения экскурсий, в Санкт-Петербурге", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа отмечают, что высотные экскурсии за последние годы стали популярным пунктом туристической программы, но при этом они чаще всего сопряжены с риском для жизни, а также доставляют неудобства жителям зданий из-за шума и мусора.

"У большинства организаторов таких экстремальных прогулок никаких разрешений на проведение подобных мероприятий нет, безопасность участников никак не обеспечивается. <…> Исключительно ограничительные меры проблему не решат. Это направление нужно развивать дальше, а экскурсиям, которые согласованы со всеми надзорными ведомствами, должен быть дан зеленый свет", - привели слова одного из авторов документа, главы комитета по законодательству городского парламента Дениса Четырбока в его аппарате.

Как отметил на брифинге спикер городского парламента Вячеслав Макаров, "для того, чтобы обеспечить безопасность туристов, которые участвуют в таких экскурсиях, и защитить интересы и законные права владельцев жилья, и предпринимается этот закон". Он добавил, что законопроект еще будет обсуждаться с горожанами, руководителями товариществ собственников жилья, с организаторами туристской индустрии и другими сторонами.