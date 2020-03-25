{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сезон аллергии в Москве начался в этом году раньше на 10 дней из-за теплой весны

Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер отметила, что серьезных обращений, при которых нужна госпитализация, не было

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Теплая и ранняя весна в Москве в этом году привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер.

"Сезон уже начался, в конце февраля мы уже отмечали высокий порог пыления, в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи. Каким будет пыление, предсказать сложно, но концентрация пыльцы в воздухе высокая. Обычно пыление начинается позже где-то на десять дней", - сказала Динер.

По ее словам, пациенты обращаются в основном с обычными проявлениями аллергии: заложенность носа, сезонный конъюнктивит. Также были обращения с бронхиальной астмой, кашлем. При этом серьезных обращений, при которых нужна госпитализация, не было.

"При солнечной, теплой и ветреной погоде будет больше проявлений, и они будут более выражены. Обычно сезон пыления начинается в первых числах марта и продолжается до осенних дождей и конца листопада в ноябре", - заключила врач.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Думу внесен законопроект, разрешающий врачам дистанционно ставить диагнозы
Проект позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС