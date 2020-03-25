Сезон аллергии в Москве начался в этом году раньше на 10 дней из-за теплой весны

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Теплая и ранняя весна в Москве в этом году привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер.

"Сезон уже начался, в конце февраля мы уже отмечали высокий порог пыления, в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи. Каким будет пыление, предсказать сложно, но концентрация пыльцы в воздухе высокая. Обычно пыление начинается позже где-то на десять дней", - сказала Динер.

По ее словам, пациенты обращаются в основном с обычными проявлениями аллергии: заложенность носа, сезонный конъюнктивит. Также были обращения с бронхиальной астмой, кашлем. При этом серьезных обращений, при которых нужна госпитализация, не было.

"При солнечной, теплой и ветреной погоде будет больше проявлений, и они будут более выражены. Обычно сезон пыления начинается в первых числах марта и продолжается до осенних дождей и конца листопада в ноябре", - заключила врач.