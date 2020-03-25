ФАС выявила картельный сговор на рынке организации отдыха для детей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу уличило в картельном сговоре два туристических агентства города на торгах по организации отдыха для детей на общую сумму, превышающую 15,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления антимонопольного органа.

"Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о наличии картельного соглашения на торгах по организации отдыха детей, в том числе детей с ограниченными возможностями между ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур". В 2018-2019 годах организации участвовали в торгах, заключив контракты на общую сумму, превышающую 15,5 млн рублей. В таких действиях компаний установлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

По данным антимонопольного ведомства, компании, участвовавшие в указанных конкурсах, имели один юридический адрес, одну электронную почту, один контактный телефон. Торги проходили с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (0,08 - 1%).

В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения) должностным лицам предприятий-нарушителей грозит административный штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. На расчет и назначение штрафа у антимонопольного органа есть год с момента установления факта нарушения.