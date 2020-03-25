Парк в Ленобласти благоустроят за 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Парк во Всеволожском районе Ленинградской области планируется благоустроить в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий конкурс власти региона разместили на портале госзакупок.

"Благоустройство парка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начальная цена контракта - 97,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Парк расположен во Всеволожске и ограничен шоссе Дорога Жизни, улицами Нагорная и Дорожная. В ходе благоустройства там планируется провести валку деревьев, корчевку пней, работы по наружным сетям освещения и видеонаблюдения, устроить системы аудиотрансляции и т. д.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.