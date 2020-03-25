BlaBlaCar рекомендует россиянам воздержаться от поездок

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководство сервиса BlaBlaCar рекомендовало россиянам не совершать поездки в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на руководителя компании в России Ирину Рейдер.

"Сейчас, когда страны закрывают свои границы, когда ограничивается внутригородское и междугороднее транспортное сообщение, это все напрямую сказывается на нашем бизнесе. Мы полностью заморозили активность нашего автобусного сервиса в Европе. На территории Украины приостановил работу сервис Busfor, входящий в BlaBlaCar. Число карпулинговых поездок в Западной Европе упало значительно, а на отдельных маршрутах - полностью", - сказала она.

Также Рейдер отметила, что в России фиксируется аналогичная ситуация по снижению активности пользователей, особенно на маршрутах в Центральном регионе.

"Но это не столь значительные цифры, как в других странах. Россияне продолжают совершать и карпулинговые поездки, и покупать онлайн-билеты на автобусы через нашу платформу. Тем не менее, мы призываем всех наших пользователей в ближайшее время воздержаться от поездок, если в этом нет острой необходимости. Пассажиры могут отменить свои бронирования и вернуть стоимость купленных билетов на автобус", - пояснила глава российского подразделения.