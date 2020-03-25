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В Думу внесен законопроект, разрешающий врачам дистанционно ставить диагнозы

Проект позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий врачам дистанционно проводить медосмотры, ставить диагнозы и назначать лечение, внесен в Госдуму. Проект позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса. Текст законодательной инициативы размещен в среду в думской электронной базе.

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Авторами законопроекта выступил ряд депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Парламентарии предлагают внести поправки в статью 14.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые позволят использовать телемедицинские технологии для оказания медицинской помощи.

Как пояснил Турчак, сегодня в России закон разрешает врачу дистанционно только консультировать и собирать анамнез, тогда как в других странах телемедицина предполагает диагностику. "Наш законопроект изменит ситуацию. Он разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение. Не говоря уже о том, что позволит оказывать пациенту медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий без необходимой сегодня идентификации", - рассказал сенатор.

Он подчеркнул, что в условиях борьбы с коронавирусом многократно возрастает значимость тех законодательных инициатив по цифровизации здравоохранения, с которыми выступал Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. "Внесенный законопроект повысит доступность медицинской помощи для граждан, в том числе для тех, которые нуждаются в диагностировании вируса", - отметил Турчак.

В частности, законопроект наделяет правительство правом устанавливать особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. Таким правом правительство может воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Как отмечают разработчики документа, в законопроекте предлагается не только закрепить возможность проведения медицинских осмотров дистанционно, но и применять дополнительные способы идентификации и аутентификации участников взаимодействия при оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий. В частности, речь идет о биометрических данных, усиленной квалифицированной электронной подписи, идентификаторах, присвоенных медицинской организацией, других способах идентификации, установленных правительством РФ.

Взаимодействие с Минздравом

В свою очередь другой автор законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова отметила, что в работе над законопроектом парламентарии настроены на конструктивное сотрудничество с Министерством здравоохранения РФ. "Необходимо четко определить перечень заболеваний, по которым можно проводить диагностику при помощи телемедицины. Прежде всего речь идет об удаленных территориях, что крайне важно для многих субъектов РФ", - сказала она.

Сенатор напомнила, что телемедицина дает возможность экономить время медиков, снижать на них нагрузку, что важно при нехватке специалистов, прежде всего в отдаленных сельских районах. Рукавишникова отметила еще один существенный момент - экстренную доврачебную помощь. "Например, при инсульте дорога каждая минута. И пока родственники ждут приезда скорой помощи или прилета санитарной авиации, важно не упустить драгоценные минуты, провести необходимые для больного действия. Вот здесь и нужны четкие, профессиональные инструкции специалистов в интерактивном режиме", - уверена сенатор.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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