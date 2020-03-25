Псковская область пополнила список регионов СЗФО, в которых выявлен коронавирус

ПСКОВ, 25 марта. /ТАСС/. Восемь новых случаев заражения коронавирусом в регионах Северо-Запада России выявлено за минувшие сутки. При этом первые четыре случая официально подтверждены в Псковской области. Медики нашли вирус у местных жителей, отдыхавших в Испании, а также участвовавших в круизном путешествии в районе Карибского моря.

Об этом сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

На сегодняшний день в СЗФО выявлено 44 зараженных в семи регионах, а также в Санкт-Петербурге, включая восемь инфицированных за последние сутки. В Петербурге и Калининграде из больниц выписаны 7 пациентов после излечения.

"Первые 4 случая, у которых подтверждено [заражение коронавирусом]: это семейная пара из Испании привезла и их дочь. И еще один человек приехал из круиза, он был на Карибском море", - сказал собеседник агентства.

В среду представители Роспотребнадзора сообщили, что за минувшие сутки, кроме Псковской области, два новых зараженных выявлены в Республике Коми, и по одному - в Архангельской и Калининградской областях. В последнем регионе вирус обнаружили у отца 13-летнего подростка, ранее госпитализированного с коронавирусом, вернувшегося из Австрии, сообщили журналистам в среду региональном штабе по контролю за новой инфекцией.

В Архангельской области в среду подтвержден третий случай заражения COVID-19. "Третий заболевший - супруг второй пациентки с подтвержденным диагнозом. Семейная пара вернулась из поездки в США", - сказали в пресс-службе администрации области. Мужчина в больнице, его состояние удовлетворительное. Две женщины, у которых заболевание было выявлено ранее, находятся в больнице, чувствуют себя удовлетворительно.

На данный момент в Республике Коми всего три подтвержденных лабораторными анализами случая. Первый из них был выявлен у жителя Сыктывкара, который побывал в Иране, он выздоровел и готовится к выписке. На данный момент в республике эпидемиологи подозревают заражение коронавирусом у шести пациентов Эжвинской больницы Сыктывкара. Ранее по одному случаю заражения было выявлено в Мурманской и в Новгородской областях. В Петербурге всего был выявлен 21 инфицированный коронавирусом и еще 3 - в Ленинградской области. Ни одного случая не подтверждено в Ненецком автономном округе, в Вологодской области в Республике Карелия.