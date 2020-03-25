Власти Подмосковья планируют создать 1,2 тыс. дополнительных коек из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Московской области намерены увеличить количество коек в инфекционных отделениях в регионе на 1,2 тыс. из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе имеется 2,7 тыс. подобных коек, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В больницах Московской области есть 2,7 тыс. инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса мы сейчас создаем дополнительные места для 1,2 тыс. коек. У них будет все необходимое оборудование, в том числе реанимационное, а также аппараты ИВЛ и КТ", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Он уточнил, что часть новых мест появится в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации. "Сегодня я был там с проверкой. Идет срочный ремонт двух корпусов, в которых будут принимать людей с подозрением на коронавирус. Корпуса с отдельными боксами должны быть сданы к 4-5 апреля", - добавил Воробьев. По его словам, здесь при необходимости планируется развернуть 500 коек.

Он также отметил, что в регионе уже дополнительно закупили около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Вместе с правительством РФ принимаем дополнительные меры, чтобы приобрести еще около 770. Их получат больницы разных городов - не только Звенигорода, но также Егорьевска и Талдома, всего около пяти-семи медучреждений в разных частях области", - добавил Воробьев.

В новость были внесены изменения (15:56 мск) — добавлены подробности по тексту.