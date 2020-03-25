Кузнецова призвала российские семьи ускорить подачу документов для возвращения на родину

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса, которые проводятся по всему миру, призвала российские семьи с детьми ускорить подачу документов в посольства РФ для возвращения из-за рубежа на родину. Об этом сообщается в среду на сайте уполномоченного.

"Обращаю внимание всех семей, в первую очередь семей с детьми, которые сегодня еще находятся за рубежом: для того чтобы избежать лишних трудностей и как можно скорее вернуться в Россию, необходимо срочно передать все необходимые данные в российские посольства", - приводятся слова Кузнецовой.

Отмечается, что в аппарат уполномоченного поступают обращения от семей с детьми, связанные с вопросами пересечения границ между государствами. К примеру, к детскому омбудсмену обратилась мать ребенка-инвалида, который проходил реабилитацию в медицинском учреждении Польши. По окончании всех процедур семья намеревалась вернуться в Россию, однако из-за отмены на фоне карантина большинства рейсов, вылететь в намеченное время им не удалось. После уточнения всех обстоятельств выяснилось, что в настоящее время в таком же положении оказались еще 17 человек, семь из которых дети, также проходившие реабилитацию в Польше.

"Детский омбудсмен находится на связи с посольством России в республике, вопрос возвращения российских семей с детьми на родину решается", - говорится в материале. Также отмечено, что Кузнецова находится на постоянной связи с МИД России.