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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Португалии достигло почти 3 тыс.

По последним данным, в стране зафиксировано 43 летальных случая

ТАСС, 25 марта. Число инфицированных новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки с 2362 до 2995 человек. Об этом в среду сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

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По последним данным, в стране зафиксировано 43 летальных случая. Госпитализировано 276 человек, из них более 60 находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 22 человека.

Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено. Во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.

Теги
ПортугалияРаспространение коронавируса нового типа
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