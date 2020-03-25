В Петербурге высадят около 3 млн цветов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты садово-парковых предприятий Санкт-Петербурга высадят в новом сезоне около 3 млн цветов, которые вырастили в оранжереях, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству. Первые виолы появятся на улицах города в конце апреля.

"Садово-парковые предприятия Петербурга в 2019 году вырастили цветочную рассаду в количестве 2895,6 тыс. штук. Квалифицированные специалисты обеспечивают содержание оранжерей и качество выращиваемой цветочной продукции. Цветочная продукция выращивается не только для осуществления посадок на территориях зеленых насаждений общего пользования, подведомственных комитету, но и в целом для последующей реализации гражданам и сторонним организациям города", - говорится в сообщении комитета.

Как сообщила в среду журналистам генеральный директор АО "Калининское садово-парковое хозяйство" Жанна Хаина, в первую очередь цветами будут оформлены улицы, ведущие к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. На проспекте Непокоренных, где располагается Пискаревское мемориальное кладбище, будут высажены цветники в форме венков.

"Мы начнем высаживать с 24 апреля виолу на проспекте Непокоренных - это венки, которые символизируют память погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Мы стараемся, чтобы к 1 мая проспект Непокоренных был оформлен полностью. До 1 мая мы высадим около 200 тысяч растений виолы", - рассказала Хаина.

Всего Калининское садово-парковое хозяйство подготовило более 2 млн цветов почти 100 сортов, в том числе герани, петунии, сурфинии, тагетисы (бархатцы), бегонии и другие растения.

Цветочные композиции будут оформлены на газонах, клумбах, в вазонах на улицах, в скверах и парках города. Сейчас многие парки и сады Петербурга, в том числе Таврический, Никольский, Лопухинский сад, Казанский и Екатерининский скверы и другие, закрыты на просушку до конца апреля.