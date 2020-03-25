Лайнер Costa Victoria с 85 россиянами на борту зашел в порт под Римом

РИМ, 25 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Круизный лайнер Costa Victoria с 85 россиянами на борту зашел в порт Чивитавеккья (в 100 км к северу от Рима), где в ближайшее время начнется высадка пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в среду в компании-судовладельце Costa crociere.

"Costa Victoria" зашел в порт Чивитавеккьи. Только что было получено разрешение на высадку. На борту находятся 85 россиян", - сказали в компании.

Там также сообщили, что на судне с 725 туристами разной национальности и 776 членами экипажа в настоящее время не выявлены случаи заражения коронавирусом. 22 марта на Крите была высажена аргентинская туристка, у который было диагностировано вызываемое им заболевание.

Как указали в посольстве РФ в Италии, диппредставительство в координации с компанией-судовладельцем и авиакомпанией "Аэрофлот", которая продолжает совершать рейсы по маршруту Рим-Москва, работает над отправкой российских граждан на родину рейсом авиакомпании.

Сosta crociere продлила срок приостановки всех своих круизов до 30 апреля.