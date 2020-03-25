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Распространение коронавируса нового типа

Гражданин Франции оштрафован в Бельгии на €4116 за пересечение границы при карантине

Француз хотел заправиться подешевле на бельгийской АЗС

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Бельгийская полиция оштрафовала гражданина Франции на €4116 за необоснованное пересечение границы в условиях действия карантина. Об этом сообщила в среду газета Soir.

По ее информации, рекордный для Бельгии штраф выписан французу, который нарушил нормы карантина как во Франции, так и в Бельгии. Он на машине пересек границу в районе Монса, чтобы заправиться подешевле на бельгийской АЗС, однако его остановил полицейский патруль.

Помимо €4 тыс. - максимального штрафа за нарушение карантина - ему также выписан обычный дорожный штраф в €116 за вождение без использования ремня безопасности.

Согласно действующим карантинным нормам, в Бельгии запрещено использовать личный автотранспорт без особой необходимости. В число неотложных поездок, за которые не грозят санкции, входят поездки на работу в случае, если там невозможна "удаленка", к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, в банк или на почту, а также поездки для оказания срочной помощи другому человеку, который не может обеспечить себя сам. Кроме того, в машине не может находиться более двух человек за исключением случаев, когда водитель и пассажиры являются "лицами, проживающими под одной крышей".

Любые другие поездки запрещены и караются штрафами. Пересечение границ с соседними странами без уважительной причины на любом виде транспорта в условиях карантина также считается административным правонарушением.

В среду число зараженных коронавирусом в Бельгии выросло за сутки на 668 человек, 56 умерли. Всего заразилось уже 4937 человек, а летальных исходов - 178, сообщило в среду Министерство здравоохранения королевства.

Теги
БельгияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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