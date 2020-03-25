ГИТИС планирует провести приемную кампанию в июле-августе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Приемная кампания в Российском институте театрального искусства - ГИТИС запланирована на июль-август 2020 года. Вуз рассчитывает завершить приемные экзамены в сентябре, сообщил в среду ректор института Григорий Заславский.

"Мы рассчитываем в конце июля - начале августа закончить сессию, в июле-августе провести приемную кампанию. Конечно, никаких онлайн-консультаций, онлайн-туров мы не будем проводить. Предварительно думаем, что в сентябре мы выйдем на приемные экзамены", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

На данный момент студенты вуза находятся на дистанционном обучении. "Мы выйдем раньше графика на зачетные сессии и примем экзамены онлайн", - отметил Заславский.

По его словам, в институте планируют возобновить занятия по практическим дисциплинам к середине лета. "Мы рассчитываем в конце июня вернуться в аудитории, в июле-августе - дать с утра до вечера все практические дисциплины", - пояснил он, добавив, что сокращение учебных программ не предусмотрено.

Согласно приказу Министерства культуры РФ, подведомственные образовательные учреждения, среди которых ВГИК, Литинститут, Институт культуры и другие, ввели каникулы для учащихся и организовали дистанционное обучение из-за ситуации, связанной с коронавирусом.