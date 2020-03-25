Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя под удар экономики всего мира. Как отметил глава государства, России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может полностью заблокировать угрозу.

Путин предупредил россиян, что не следует надеяться "на авось": "Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого". Президент также попросил предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса и побыть дома.

Глава государства предложил: