Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя под удар экономики всего мира. Как отметил глава государства, России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может полностью заблокировать угрозу.
Путин предупредил россиян, что не следует надеяться "на авось": "Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого". Президент также попросил предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса и побыть дома.
Глава государства предложил:
- перенести дату голосования по поправкам в Конституцию,
- сделать следующую неделю нерабочей, но сохранить зарплаты,
- автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода,
- предоставить единовременные выплаты к 75-летию Победы для ветеранов и тружеников тыла уже в апреле,
- выплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, по 5 тыс. рублей в месяц,
- установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц,
- увеличить пособия по безработице до 12 тыс. рублей,
- установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, доходы которых упали более чем на 30%,
- дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС,
- ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в страдающих от ситуации в экономике отраслях,
- вдвое снизить размер страховых взносов для ряда компаний с целью повышения зарплат,
- установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%,
- направить налоги с выведенных в офшоры дивидендов на поддержку семей с детьми и безработных,
- ввести налог в 13% на вложения граждан в ценные бумаги (это коснется 1% россиян).