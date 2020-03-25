Компания "Хеликс" начнет тестировать на коронавирус в Москве и Петербурге с 26 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Частная компания "Хеликс" с 26 марта будет проводить диагностику новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В перспективе прием анализов откроется во всех городах присутствия сети, сообщил ТАСС в среду официальный представитель организации.

"Компания получила разрешение на проведение тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге с 26 марта. В дальнейшем откроем прием анализов во всех городах присутствия. Всего у компании 130 центров", - сказала собеседница агентства, добавив, что стоимость теста будет 600 рублей без учета услуги по взятию биоматериала, ее стоимость варьируется в зависимости от региона РФ.

Совокупная производственная мощность компании - до 2,5 тыс. исследований в сутки.

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