Суд отказался освободить Ассанжа под залог из-за угрозы заражения коронавирусом в тюрьме

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Британский суд отказался отпускать под залог основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за возможности его заражения новым коронавирусом в тюрьме. Об этом сообщила в среду судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер.

"Глобальная пандемия <…> не является основанием для освобождения господина Ассанжа", - приводит ее слова на своей странице в Twitter корреспондент новостного агентства Australian Associated Press Марти Силк. Барайтсер пояснила, что правительством предусмотрено достаточное количество мер для того, чтобы свести к минимуму число заражений новым коронавирусом в британских пенитенциарных учреждениях. Она также отметила, что Ассанж далеко не единственный заключенный, который может быть инфицирован.

Юристы, представлявшие на слушании Минюст США, добивающийся экстрадиции Ассанжа, резко возражали против освобождения основателя WikiLeaks под залог. Они настаивали на том, что Ассанж с большой вероятностью вновь нарушит условия залога и попытается уйти от правосудия. Они также настаивали на том, что он не относится к категории лиц, которым заражение коронавирусом грозит развитием особо опасных осложнений.

Адвокаты Ассанжа, напротив, утверждали, что их клиент входит в группу риска.