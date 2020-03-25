Компания из Татарстана готова в десять раз увеличить производство ткани для защитных масок

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Алабуга" (Татарстан) - компания "Полиматиз" готова выпускать 600 тыс. тонн ткани в месяц для производства защитных масок, увеличив мощность в десять раз. Об этом среду после посещения предприятия президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщила журналистам его пресс-служба.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководством завода АО "Полиматиз" вопрос изготовления материала для медицинских масок. На встрече с руководством завода и рабочими Рустаму Минниханову сообщили, что готовы увеличить производство в десять раз. С начала марта на сегодняшний день завод выпустил 67,4 тонны материала, готов поднять производство до 600 тонн в месяц", - говорится в сообщении на сайте президента Татарстана.

Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, компания готова увеличить производство в любой момент.

Глава региона поручил проработать вопрос поставки медицинских масок с предприятиями, которые закупают в Татарстане сырье для их производства. Все эти заводы находятся за пределами республики. Республика готова закупать готовую продукцию.

АО "Полиматиз" зарегистрировано в качестве резидента ОЭЗ "Алабуга" в апреле 2007 года для реализации инвестиционного проекта по производству современных нетканых материалов типа "спанбонд". Компания является дочерним предприятием ПАО "Нижнекамскнефтехим" и входит в группу компаний "ТАИФ". Основная продукция - полипропиленовый нетканый материал, который применяется во многих отраслях, в том числе и для производства медицинских масок. Мощностей предприятия достаточно для того, чтобы за час произвести продукцию, которой хватит на 500 тыс. масок.