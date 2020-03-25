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Распространение коронавируса нового типа

ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом стоимостью $2 млрд

Документ предполагает доставку "различных средств медицинского назначения"

ООН, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в среду о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах. Цель плана общей стоимостью $2 млрд - защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару, пояснил генсек, представляя план в ходе видеоконференции.

Документ предполагает доставку "различных средств медицинского назначения". Планируется "оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук".

Также готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего.

Теги
Гутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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