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Память народной артистки СССР Инны Макаровой увековечат на ее родине в Кузбассе

Решение о том, как именно это сделать, власти муниципалитета примут вместе с жителями

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Память народной артистки СССР Инны Макаровой, ушедшей из жизни в возрасте 94 лет, увековечат в ее родном городе Тайга Кемеровской области. Решение о том, как именно это сделать, власти муниципалитета примут вместе с жителями, сообщили ТАСС в пресс-службе Тайгинского городского округа.

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25 марта 2020 года о смерти легендарной актрисы ТАСС сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

"Память народной артистки будет увековечен в ее родном городе - кузбасской Тайге. В ближайшее время жители примут решение о присвоении имени Инны Владимировны Макаровой городскому скверу либо об установке мемориальной доски. Также городская библиотека проведет интерактивный вечер памяти, на котором горожане узнают об этапах творческого пути выдающейся советской и российской актрисы", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили муниципальные власти, в связи с карантинными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавируса, культурные мероприятия в образовательных и культурных учреждениях города состояться не смогут. О жизненном и творческом пути легендарной актрисы жителям ее родного города расскажут через социальные сети.

Теги
РоссияКемеровская область
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