Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Выписан еще один пациент, вылечившийся от нового коронавируса, в инфекционной клинической больнице №2 в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

"Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии. Он стал 15 пациентом, выздоровевшим от коронавируса в Москве", - сообщили в штабе.

Для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией развернуты отделения в семи городских стационарах. Помимо инфекционных клинических больниц №1 и 2, пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию готовы принять в медицинском комплексе в Коммунарке, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, госпиталь на Шаболовке, детской больнице имени З.А. Башляевой, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. Во всех отделениях была проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала.

"Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Параллельно идет подготовка к развертыванию госпиталей для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц", - заключили в штабе.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) — добавлены подробности по тексту.