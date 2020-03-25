{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15

Из инфекционной клинической больницы №2 выписали еще одного пациента

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Выписан еще один пациент, вылечившийся от нового коронавируса, в инфекционной клинической больнице №2 в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Какие новые меры приняли власти Москвы в связи с коронавирусом

"Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии. Он стал 15 пациентом, выздоровевшим от коронавируса в Москве", - сообщили в штабе.

Для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией развернуты отделения в семи городских стационарах. Помимо инфекционных клинических больниц №1 и 2, пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию готовы принять в медицинском комплексе в Коммунарке, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, госпиталь на Шаболовке, детской больнице имени З.А. Башляевой, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. Во всех отделениях была проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала.

"Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Параллельно идет подготовка к развертыванию госпиталей для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц", - заключили в штабе.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС