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Распространение коронавируса нового типа

В Минздраве заявили, что медорганизации России готовы к приему пациентов с COVID-19

В пресс-службе ведомства также добавили, что в стране проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Медицинские учреждения в РФ обеспечены всей необходимой техникой и готовы к приему пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава.

"Что касается готовности медицинских организаций, в том числе и обеспеченности техникой, то учреждения готовы к приему пациентов. В случае потребности конкретного учреждения в какой-либо дополнительной технике такая потребность будет закрыта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в России также проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, медперсонал обеспечен необходимыми тест-системами.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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