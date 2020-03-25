ГИБДД проверит видео с блокированием машины скорой помощи в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. ГИБДД проверит информацию о том, что легковой автомобиль Hyundai в одном из дворов во Фрунзенском районе Ярославля заблокировал выезд машины скорой помощи, в которой находился ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

"По информации, опубликованной в СМИ, сотрудники ГИБДД проводят проверку", - сказала собеседница агентства.

Возраст ребенка, который был в машине скорой помощи, а также его состояние здоровья в ведомстве не уточнили.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На записи видно, как водитель машины скорой помощи включает сирену, просит водителя автомобиля Hyundai пропустить машину. В это время в машине скорой плакал ребенок, предположительно, младенец.