{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Эстонии зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом

За сутки в стране выявили 35 новых случаев заражения

ТАЛЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, зафиксирован в Эстонии. Об этом сообщила в среду газете Postimees пресс-служба Ляэне-Таллинской центральной больницы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По информации издания, пациенту было 83 года. По данным на 25 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 404 человек, за сутки выявлено 35 новых случаев заражения.

Пик новых подтвержденных случаев инфицирования в Эстонии пришелся на 13 и 15 марта, когда были выявлены 52 и 56 новых заболевших. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 27 февраля.

13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, предварительно оно будет действовать до 1 мая. С 27 марта в стране будут закрыты торговые центры, за исключением работающих в них продуктовых магазинов, аптек, магазинов операторов мобильной связи. Также закроются боулинги, бильярдные, кальянные, ночные клубы.

Теги
ЭстонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
В начале следующей недели канцлер Германии снова сделает тест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС