В Эстонии зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом

ТАЛЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, зафиксирован в Эстонии. Об этом сообщила в среду газете Postimees пресс-служба Ляэне-Таллинской центральной больницы.

По информации издания, пациенту было 83 года. По данным на 25 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 404 человек, за сутки выявлено 35 новых случаев заражения.

Пик новых подтвержденных случаев инфицирования в Эстонии пришелся на 13 и 15 марта, когда были выявлены 52 и 56 новых заболевших. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 27 февраля.

13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, предварительно оно будет действовать до 1 мая. С 27 марта в стране будут закрыты торговые центры, за исключением работающих в них продуктовых магазинов, аптек, магазинов операторов мобильной связи. Также закроются боулинги, бильярдные, кальянные, ночные клубы.