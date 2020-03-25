Жительницу Липецка оштрафовали за фейк в соцсетях о зараженных коронавирусом

ТАСС, 25 марта. Мировой судья в Липецке вынес решение о штрафе женщине, которая в социальных сетях распространила ложную информацию о числе зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в среду прокуратура по Липецкой области.

"Жительница Липецка 1991 года рождения привлечена к административной ответственности за распространение фейковых новостей о количестве зараженных коронавирусной инфекцией. Мировой судья назначил ей наказание в виде административного штрафа 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, женщина 13 марта в чате WhatsApp написала о якобы сокрытии региональной властью реального количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Ольга Снежкова, сотрудники полиции выявили женщину, которая в социальных сетях писала о том, что в городе Данкове Липецкой области большое количество заболевших. "Мы задокументировали факт, в суд был направлен административный материал по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан")", - сказала Снежкова.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, с начала пандемии по коронавирусной инфекции в регионе было выявлено пять зараженных. Трое из них уже выписаны из больницы, двое продолжают лечение, их состояние врачи расценивают как удовлетворительное.