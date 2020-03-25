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Распространение коронавируса нового типа
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В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

В оперштабе сообщили, что у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии
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© Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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"В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - сообщили в штабе.

Там напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее в среду сообщалось, что, по последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Москве достигло 410, увеличившись за сутки на 120. Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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