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Распространение коронавируса нового типа
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У вице-премьера Испании выявили коронавирус

Ранее коронавирус уже был обнаружен у двух испанских министров, а также у супруги премьера страны
Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво EPA-EFE/Mariscal/POOL
Описание
Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво
© EPA-EFE/Mariscal/POOL

МАДРИД, 25 марта. /ТАСС/. Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина страны.

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"Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус", - говорится в заявлении. До этого власти страны сообщали, что 62-летняя замглавы правительства была доставлена в больницу с респираторной инфекцией, в результате чего было решено сделать ей анализ на коронавирус.

Ранее заболевание уже было выявлено у двух испанских министров, а также у супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 47,6 тыс. заболевших, 3434 человека умерли. Таким образом, число погибших от коронавируса в Испании превысило количество жертв в Китае.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности на 15 дней из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Ожидается, что в среду Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) проголосует по вопросу продления режима до 11 апреля включительно.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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