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Распространение коронавируса нового типа

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрылся из-за коронавируса

Такое решение было принято местным церковным руководством
Описание
© AP Photo/Mahmoud Illean

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Иерусалимский Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) был закрыт в среду вечером из-за распространения коронавируса "до дальнейшего распоряжения". Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

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По его данным, такое решение было принято местным церковным руководством в координации с израильской полицией "в соответствии с новыми правилами", введенными властями еврейского государства. Правительство Израиля в среду утвердило ужесточение карантина с 18:00 мск 25 марта на семь дней, направленное на ограничение общественной активности с тем, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Так, израильтянам предписано не отходить больше чем на 100 м от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания и спортивные занятия. Ездить на личном транспорте можно в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, а также для получения медицинского обслуживания, либо в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".

Иерусалимский Храм Воскресения Христова - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 19 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Израиле выросло в среду до 2170. По данным министерства здравоохранения, пять заболевших умерли, состояние 37 оценивается как тяжелое, 58 человек выздоровели. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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