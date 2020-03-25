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В Краснодарском крае появился город Сириус

До конца этого года в городе будут организованы выборы депутатов и проведен конкурс на должность главы

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты, образован на территории Краснодарского края после выхода из состава города Сочи. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

В начале февраля в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По результатам второго голосования также было принято положительное решение.

"В структуре края образован новый городской округ Сириус. Соответствующее решение поддержали депутаты края на 35-й внеочередной сессии ЗСК. В пленарном заседании, прошедшем под председательством спикера регионального парламента Юрия Бурлачко, принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что впервые с 2003 года на Кубани образован отдельный муниципалитет, теперь их 45", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что до конца 2020 года в Сириусе будут организованы выборы депутатов и проведен конкурс на должность главы. Кроме того, будет сформирована местная администрация и принят бюджет. После получения официального статуса городского округа Сириус получит дополнительные возможности для решения ряда проблем. Уже с 2021 года новый город наравне со всеми районами сможет участвовать в краевых и федеральных программах, национальных проектах и получать грантовую поддержку.

"Здесь проходят события самого высокого уровня и запланированы масштабные проекты. При поддержке президента РФ развивается инновационный образовательный центр, а впоследствии будет создан целый научный кластер. Сюда придут резиденты, налогоплательщики, у города будет свой бюджет. И если мы говорим о будущем этой территории, то надо дать возможность Сириусу полностью реализоваться", - привели в пресс-службе слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьва.

Социальная инфраструктура на территории городского округа Сириус была построена к олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Олимпийский парк, где сосредоточены такие объекты, как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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