Верховный суд России отменил арест бизнесмена Бойко-Великого 13-летней давности

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду признал незаконным арест 13-летней давности и последующие продления сроков содержания в СИЗО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении в том числе основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Артур Большаков.

"Сегодня Верховный суд отменил арест в отношении Бойко-Великого в 2007 году и последующие ему продления сроков содержания под стражей, признав их незаконными. ВС РФ также признал в среду незаконным недопуск следствием к бизнесмену его матери, супруги, детей и священника", - сказал защитник. Он уточнил, что предприниматель незаконно провел в СИЗО во время следствия 20 месяцев.

Кроме того, суд принял во внимание указанные защитой обвиняемого в ходе сегодняшнего заседания нынешние нарушения, которые, по словам адвоката, допускаются следствием и судебной системой в рамках нового уголовного дела, "но поскольку в среду принималось решение в отношении прошлого дела, судьи не имели возможности принять какие-то другие дополнительные решения".

Всего по старому делу проходили вместе с бизнесменом 12 фигурантов, из которых два человека умерли. Им всем изначально вменялось мошенничество (ст. 159 УК РФ), создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), а также фальсификация документов по уголовным делам (ст. 303 УК РФ). В 2016 году основное дело в отношении Бойко о хищении земельных долей у 5 тыс. жителей Рузсского района Подмосковья было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако из него было выделено другое уголовное дело о хищении земли у порядка 300 бывших работников совхозов Рузы.

Судебный процесс в настоящее время проходит в Рузсском городском суде, фигурантам вменяется только ст. 210 УК РФ, в отношении них избран залог или подписка о невыезде (Бойко находится под стражей в рамках нового дела, а по этому делу в отношении него избран залог - прим. ТАСС).

На скамье подсудимых председатель совета директоров АО "Ваш финансовый попечитель" Бойко-Великий, гендиректор организации Мария Лобода, начальник юридического управления Олег Чудновский, начальник информационно-аналитического управления Кирилл Савицкий, а также руководители сельхозпредприятий, где акционерное общество Бойко было контролирующим участником: председатели СПК "Прогресс-Плюс", "Аннинское", "Совхоз Тучковский", "Раисино" - В. Литовченко, Н. Литовченко, А. Потатков и П. Лисовский.

Страсбургский суд

В феврале 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил поданную Бойко в 2008 году жалобу и обязал Россию выплатить ему компенсацию морального вреда в размере €7,5 тыс. из заявленных €12 млн (посчитанный предпринимателем ущерб, в том числе нанесенный бизнесу).

"Таким образом, мы снова подадим жалобу в ЕСПЧ по тем же основаниям, но в рамках уже нового дела", - отметила другой адвокат Виктория Шонина.

В последний раз Басманный суд Москвы в рамках дела о растрате 23 млн руб. и $620 тыс. в банке "Кредит экспресс" продлил арест бизнесмену до 19 мая. Вину Бойко категорически отрицает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.