Собянин сообщил, что в Москве могут закрыть рестораны, большие ТЦ и центральные парки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Работа заведений общественного питания, крупных торговых центров и центральных парков может быть ограничена в Москве, столичные власти планируют объявить о решении 26 марта. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны подумать над дополнительными мерами, которые будут реализованы в эти [выходные] дни. Надеюсь, что мы завтра о таких мерах более подробно расскажем, но они коснутся, могу сразу сказать, работы общепита. Я считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, тоже вряд ли должны функционировать в этот период, центральные парки", - сказал Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что меры по ограничению деятельности предприятий в столице предпринимаются, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить нарастающие пики пандемии, облегчить работу медицинским специалистам. По его словам, при резком пике нарастания также резко растет число зараженных, которым необходимо оказывать помощь и которые тяжело переносят эту болезнь.

"Смысл не в том, что мы должны устроить себе праздник, а смысл в том, что подчеркнул президент, чтобы мы постарались быть дома. Есть службы: которые будут функционировать, это городские службы, как и во все праздники, для них режим повышенной готовности, медслужбы, органы госвласти. Не думаю, что все чиновники должны работать. Правоохранительные органы, транспортники, банки, продовольственные магазины тоже должны работать", - сказал мэр.