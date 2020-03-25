{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе YouTube произошел сбой

Большинство пользователей жалуется на проблемы с просмотром видео

ТАСС, 25 марта. Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел в среду около 20:00 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (84%), у 9% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России.

Downdetector также информирует о сбое в работе стримингового сервиса Netflix, однако, согласно заявлению ресурса, которое приводит агентство Reuters, неполадки уже исправлены.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом
Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что необходимы "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС