В работе YouTube произошел сбой

ТАСС, 25 марта. Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел в среду около 20:00 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (84%), у 9% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России.

Downdetector также информирует о сбое в работе стримингового сервиса Netflix, однако, согласно заявлению ресурса, которое приводит агентство Reuters, неполадки уже исправлены.