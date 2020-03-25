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Распространение коронавируса нового типа

Передвижные пункты тестирования на коронавирус открылись в Нижнем Новгороде

В настоящее время работают три таких пункта

ТАСС, 25 марта. Три передвижных пункта, в которых можно сдать тест для определения новой коронавирусной инфекции, начали работать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава Нижегородской области.

"В целях организации и проведения первичных протиэпидемических мероприятий для активного выявления COVID-19 министерством здравоохранения региона издан приказ об организации работы передвижных пунктов забора материала для определения новой коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области", - сообщили в министерстве.

Пункты, созданные на базе передвижных ФАП, расположены у торговых центров "Лента" и "Карусель". Человеку, который обратится в пункт, измерят температуру бесконтактным термометром, также медработники осмотрят состояние кожного покрова и слизистых оболочек. При признаках ОРВИ будет взят мазок для дальнейшего исследования в специализированной лаборатории на наличие или отсутствие коронавируса.

Для формирования базы данных волонтеры будут заполнять анкеты. Результаты анализа пациентам сообщат по контактам, которые они укажут в этой анкете.

"При необходимости передвижные пункты будут расположены и в других районах Нижнего Новгорода и области", - добавили в пресс-службе министерства.

В Нижегородской области в настоящее время в больницах находятся семь человек с лабораторно подтвержденными случаями заражения коронавирусом нового типа. Тесты, взятые у еще пяти пациентов, находятся на верификации.

Теги
РоссияНижегородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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