{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Посольство РФ: около 100 россиян пока не вернулись из Греции

Пока неясно, как будут эти граждане добираться в Россию

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Около 100 россиян пока не возвратились из Греции, посольство поддерживает с ними контакт, передало о них данные в Москву. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Греции.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

"У нас теперь почти 100 граждан, которые не улетели из Греции, пока сохранялись прямые рейсы в Москву. Это те, кто сообщил нам свои данные", - сказал дипломат. По его словам, пока неясно, как будут эти граждане добираться в Россию. "Мы данные передаем в Москву, где они аккумулируются и анализируются", - сказал представитель посольства.

Во вторник дипломатическое представительство отмечало, что оно продолжает сбор и верификацию данных о находящихся в Греции российских гражданах, желающих выехать на родину, но столкнувшихся с проблемами ввиду приостановки авиасообщения между Россией и Грецией. Во вторник, по данным посольства, таких людей было около 40. "Как правило, это те, кто либо не услышали, либо сознательно проигнорировали наши предупреждения о вероятности временного прекращения прямых рейсов в Россию и призывы досрочно завершить свои поездки", - подчеркнула тогда пресс-служба.

Посольство также отметило во вторник, что подавляющее большинство российских туристов своевременно возвратилось на родину. "При этом вывоз части наших граждан, билеты которых были аннулированы, обеспечили принимавшие их греческие туроператоры в тесном взаимодействии с посольством", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

"Аэрофлот" и главная греческая авиакомпания Aegean Airways приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса. Aegean Airways сообщила, что вообще приостанавливает с 26 марта до 30 апреля практически все рейсы за рубеж из всех своих аэропортов, будет выполняться только небольшое количество еженедельных рейсов из Афин в Брюссель.

По последним данным Министерства здравоохранения Греции, объявленным в среду, в общей сложности в Греции сейчас 821 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Умерли 22 человека, выздоровели 36.

Теги
ГрецияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом
Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что необходимы "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС