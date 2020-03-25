Посольство РФ: около 100 россиян пока не вернулись из Греции

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Около 100 россиян пока не возвратились из Греции, посольство поддерживает с ними контакт, передало о них данные в Москву. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Греции.

"У нас теперь почти 100 граждан, которые не улетели из Греции, пока сохранялись прямые рейсы в Москву. Это те, кто сообщил нам свои данные", - сказал дипломат. По его словам, пока неясно, как будут эти граждане добираться в Россию. "Мы данные передаем в Москву, где они аккумулируются и анализируются", - сказал представитель посольства.

Во вторник дипломатическое представительство отмечало, что оно продолжает сбор и верификацию данных о находящихся в Греции российских гражданах, желающих выехать на родину, но столкнувшихся с проблемами ввиду приостановки авиасообщения между Россией и Грецией. Во вторник, по данным посольства, таких людей было около 40. "Как правило, это те, кто либо не услышали, либо сознательно проигнорировали наши предупреждения о вероятности временного прекращения прямых рейсов в Россию и призывы досрочно завершить свои поездки", - подчеркнула тогда пресс-служба.

Посольство также отметило во вторник, что подавляющее большинство российских туристов своевременно возвратилось на родину. "При этом вывоз части наших граждан, билеты которых были аннулированы, обеспечили принимавшие их греческие туроператоры в тесном взаимодействии с посольством", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

"Аэрофлот" и главная греческая авиакомпания Aegean Airways приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса. Aegean Airways сообщила, что вообще приостанавливает с 26 марта до 30 апреля практически все рейсы за рубеж из всех своих аэропортов, будет выполняться только небольшое количество еженедельных рейсов из Афин в Брюссель.

По последним данным Министерства здравоохранения Греции, объявленным в среду, в общей сложности в Греции сейчас 821 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Умерли 22 человека, выздоровели 36.