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Концертный директор Лещенко объяснил перевод певца в реанимацию

По словам Олега Дмитриева, артист находится в реанимации из-за плановых процедур, а не из-за ухудшения состояния

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается. Об этом сообщил ТАСС в среду концертный директор певца Олег Дмитриев.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход", - сказал собеседник агентства.

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РоссияЛещенко, Лев Валерьянович
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