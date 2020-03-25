В Мурманской области применят новую российско-японскую систему тестов на коронавирус

Ранее на сайте правительства сообщалось, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проинформировал вице-премьера России Михаила Мишустина о получении разрешения Росздравнадзора на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. Одобренная Росздравнадзором российско-японская тест-система сокращает время тестирования с двух и более часов до 30 минут. В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции).

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новая российско-японская система тестирования на коронавирус, позволяющая провести исследование за 30 минут, будет применена в городах Кировск и Апатиты Мурманской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Фосагро", чей филиал АО "Апатиты" расположен в Кировске, со ссылкой на оперативный штаб города Апатиты.

"АО "Апатит" и весь Кировско-Апатитский район станут первой в России площадкой для применения новой российской системы тестирования, уже одобренной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и ведущими российскими и международными организациями, включая Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил компанию "Фосагро" и Российский фонд прямых инвестиций за оперативную доставку в Апатиты и Кировск с производственной площадки в Казани 100 новейших российско-японских тестов для диагностики коронавируса. К концу недели ожидается поставка еще нескольких тысяч аналогичных тестов, после чего начнется активное профилактическое обследование работников Кировского филиала АО "Апатит" и жителей Кировско-Апатитского района.

О разработке

РФПИ 16 марта одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции, их исследования на основе новых тестов могут начаться уже в апреле. Технология разработана совместно российскими и японскими компаниями и учеными. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории (небольшие чемоданы), которые могут применяться повсеместно.