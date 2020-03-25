{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Мурманской области применят новую российско-японскую систему тестов на коронавирус

Она позволяет провести исследование за 30 минут

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новая российско-японская система тестирования на коронавирус, позволяющая провести исследование за 30 минут, будет применена в городах Кировск и Апатиты Мурманской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Фосагро", чей филиал АО "Апатиты" расположен в Кировске, со ссылкой на оперативный штаб города Апатиты.

Ранее на сайте правительства сообщалось, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проинформировал вице-премьера России Михаила Мишустина о получении разрешения Росздравнадзора на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. Одобренная Росздравнадзором российско-японская тест-система сокращает время тестирования с двух и более часов до 30 минут. В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции).

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"АО "Апатит" и весь Кировско-Апатитский район станут первой в России площадкой для применения новой российской системы тестирования, уже одобренной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и ведущими российскими и международными организациями, включая Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил компанию "Фосагро" и Российский фонд прямых инвестиций за оперативную доставку в Апатиты и Кировск с производственной площадки в Казани 100 новейших российско-японских тестов для диагностики коронавируса. К концу недели ожидается поставка еще нескольких тысяч аналогичных тестов, после чего начнется активное профилактическое обследование работников Кировского филиала АО "Апатит" и жителей Кировско-Апатитского района.

О разработке

РФПИ 16 марта одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции, их исследования на основе новых тестов могут начаться уже в апреле. Технология разработана совместно российскими и японскими компаниями и учеными. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории (небольшие чемоданы), которые могут применяться повсеместно.

Теги
ЯпонияРоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
В Черногории около 500 россиян ожидают возвращения на родину
По данным источника ТАСС, речь также идет и о гражданах стран СНГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС